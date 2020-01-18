Политика

Украина.руУкраина.руПорошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР

Ранее ГБР опубликовало на своем сайте повестку на допросы для Порошенко, которые назначены на 21 и 24 января. В ведомстве ответили, что в случае неявки экс-президента могут доставить на них принудительно.
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«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится
 в сообщении на сайте Госбюро.
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