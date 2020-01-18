с чего всё началось

Ранее ГБР опубликовало на своем сайте повестку на допросы для Порошенко, которые назначены на 21 и 24 января. В ведомстве ответили, что в случае неявки экс-президента могут доставить на них принудительно.

Порошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР

Политика Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.

Происшествия В Самаре локализовали пожар в ресторане Пожар в ресторане в Самаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

Гаджеты Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.

Политика В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.