Политика
RT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
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Авто
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Отопление в Воронеже начнут включать с 26 сентября
Пуск тепла в объекты социальной сферы начнется в Воронеже в четверг, 26 сентября.
МОЁ! Оnline Воронеж 05:55
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
Путин напомнил о праве народов самостоятельно выбирать свою судьбу
В своем послании президент отметил, что из-за иностранного вмешательства «ставится под сомнение культурный и государственный суверенитет» и «нарушается право народов самим выбирать свою судьбу».
РБК 04:51
Политика
Зеленский объявил флешмоб по борьбе с коррупцией
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал народ присоединиться к «наимасштабнейшему флешмобу» по борьбе с коррупцией.
РБК 06:23
Спорт
Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.
Московский Комсомолец 06:31
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном
Бывший король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что откажется выплачивать алименты брошенной с ребенком на руках менее чем через год после свадьбы «Мисс Москва-2015» Оксане Воеводиной и их общему сыну.
Московский Комсомолец 05:27
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Политика
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе интервью для телеканала "Россия 24" заявил, что готов вести переговоры с Дональдом Трампом.
Российская газета 06:10
Общество
Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг
Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество
Эмилия Кларк блеснула на «Эмми» в платье с гигантским декольте
Звезда впечатлила публику своим внешним видом – 32-летняя актриса появилась перед камерами репортеров в платье с гигантским вырезом декольте.
Bimru.ru 06:47
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Политика
Иран освободил британский танкер Stena Impero
Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который ранее был задержан военными Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе.
Российская газета 06:11
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Происшествия
В Ленинградской области идут обыски по делу убитого ресторатора
В Ленинградской области сотрудники Следственного комитета приступили к обыскам по делу об убийстве ресторатора и скульптора Михаила Долгополова.
Петербургский дневник 06:24
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Футбол
Бернарду Силва удалил твит про Менди, который сочли расистским
Судя по всему, шутку Силвы в социальных сетях сочли расисткой, и позже твит был удален, а футболист выразил негодование.
Sport24.ru вчера в 11:50
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Происшествия
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции
Российская газета 21 сентября в 09:22
Армия и оружие
Минобороны планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров
Тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше стартовала в Вооруженных силах РФ, по её результатам планируется улучшить систему боевой подготовки в частях и формированиях, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
РИА Новости 06:22