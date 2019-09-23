Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

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