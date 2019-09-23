Политика
RT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
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Общество
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".
РБК 10:32
Происшествия
Польская таможня подпортила жизнь украинским коррупционерам – задержана бывшая жена главы Нацполиции
Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
Новостной фронт 10:13
Политика
США назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.
Lenta.ru 08:53
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Футбол
Цорн лайкнул комментарий, в котором Кононова сравнили с Кличко
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поставил лайк под комментарием болельщика, в котором тот сравнил Олега Кононова с мэром Киева Виталием Кличко.
Нева Спорт 10:46
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 21 сентября в 03:00
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Космос
Российские студенты проведут испытания в открытом космосе
В рамках миссии будет проведено построение группировки из двух космических аппаратов размерностью 1,5U CubeSat с помощью технологии двухлопастного роторного солнечного паруса, – говорится в материалах, имеющихся в распоряжении агентства РИА Новости.
Портал Поиск вчера в 07:08
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Энергетика
России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке
В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты
В России стартуют продажи миниатюрных смартфонов Palm
В скором времени на российском рынке начнутся продажи американских гаджетов Palm, которые характеризуются миниатюрными размерами.
Discover24 03:21
Политика
Россия собралась ратифицировать Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Lenta.ru вчера в 12:50
Игры
2K Games отгрузила пять миллионов копий Borderlands 3 за пять дней
CyberSport.ru 09:20
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Интернет
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 11:11
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге пропал бывший журналист "Областной газеты", работающий на данный момент в другом издании, Александр Поздеев.
Областная газета 11:10
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13