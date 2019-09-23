Политика

RT на русскомRT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
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Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе

Газета.Ru09:48

Парубий сообщил, что на него завели дело о беспорядках в Одессе в 2014 году

РИА Новости07:04

Парубий подтвердил открытие против него дела за беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года

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