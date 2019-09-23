Политика
RT на русскомГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, приложив к посту снимок соответствующего документа.
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Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 22:30
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Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. По его словам, комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве.
ТАСС 09:40
Происшествия
Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии
Девять человек получили травмы в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.
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Выживание в снегах — вышел новый мод для Fallout 4
Для пущей реалистичности автор создал эффекты вроде пара, вырывающегося изо рта, и снега, который остаётся на одежде.
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Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью
Avia.pro вчера в 23:13
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Происшествия
Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста
Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Общество
Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето
В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57
Авто
Mitsubishi Pajero Sport установил рекорд в России
Представители «Книги рекордов России» официально зафиксировали достижение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который в июле нынешнего года преодолел подъем с самым большим перепадом высот для серийной модели.
Тарантас Ньюс 06:10
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Кино
Ксения Собчак снимется в сериале Богомолова про ангарского маньяка
Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего мужа, режиссера Константина Богомолова.
Телеканал 360° 09:54
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 21 сентября в 02:28
Происшествия
В Сыктывкаре скончался ребенок, пострадавший в ДТП
В результате аварии водитель Audi погиб, а его сын, мальчик 4 лет, получил тяжелые травмы и впал в кому.
Комиинформ вчера в 14:32
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Игры
PlayStation 5 может стать самой энергоэффективной консолью Sony
Предстоящая консоль Sony, известная под рабочим названим PlayStation 5, может получить функцию энергосбережения, что сделает её самой энергоэффективной приставкой в истории компании.
REGNUM 05:19
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Гаджеты
Продажи миниатюрных смартфонов Palm стартуют в России
На российском рынке скоро появятся американские смартфоны Palm, отличительная черта которых – миниатюрных размер пишет издание «Актуальные новости».
Ореанда-Новости 04:17
Футбол
Скончался коммерческий директор «Урала» Евгений Яковлев
Скончался коммерческий директор футбольного клуба "Урал" Евгений Яковлев, сообщается на официальном сайте екатеринбургской команды.
РИА Новости 07:50
Общество
В России создали недорогое искусственно выращенное мясо
Российская газета 03:23