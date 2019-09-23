Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Волейбол Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.

Политика Во всех крупных городах России появятся соборные мечети Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.

Спорт ВАДА выдвинуло претензии к РУСАДА Суть претензий такова: эксперты обнаружили несоответствия официальных материалов московской антидопинговой лаборатории данным, ранее предоставленным комиссии Григорием Родченковым.

Общество На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.

Происшествия Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Политика Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.

Происшествия В Белгороде автобус наехал на пешеходов Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Кино Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».

Политика Генсек ООН заявил, что мир провалился в «глубокую климатическую яму» Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

Общество Экстрадированный Грузией «российский хакер» признал в суде США вину Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США, признал в американском суде свою вину в приписываемых ему киберпреступлениях, сообщают информационные агентства.

Шоу-бизнес Дети Николь Кидман предпочли матери сайентологию Звезда Голливуда Николь Кидман призналась, что ее дети от брака с Томом Крузом предпочли общению с матерью сайентологию.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Политика Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что ему не дают Нобелевскую премию мира.

Политика В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Общество Голодовку объявили сотрудники БТИ на Камчатке Как сообщает «Кам24», в распоряжении которого есть копия обращения голодающих, сотрудники БТИ с 23 сентября объявляют бессрочную голодовку из-за нарушения действующего законодательства о деятельности бюро технической инвентаризации.

Наука Нейросети помогли дорисовать картины Пикассо Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива Oxia Plus предложили метод раскрашивания картин Пабло Пикассо, скрытых художником под другими его полотнами.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Общество Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2» По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.