Политика
Газета.RuПротив Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Волейбол
Польские волейболисты вышли в полуфинал чемпионата Европы
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу.
ТАСС 15:47
Политика
Во всех крупных городах России появятся соборные мечети
Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.
ИА REX 10:30
Спорт
ВАДА выдвинуло претензии к РУСАДА
Суть претензий такова: эксперты обнаружили несоответствия официальных материалов московской антидопинговой лаборатории данным, ранее предоставленным комиссии Григорием Родченковым.
Телеканал Санкт-Петербург 15:45
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Армия и оружие
В Чечне открыли памятник «Защитникам России»
Это Кавказ 10:56
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Политика
Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
Газета.Ru 04:25
Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru 03:28
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10
Политика
Генсек ООН заявил, что мир провалился в «глубокую климатическую яму»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.
Интерфакс 11:12
Общество
Экстрадированный Грузией «российский хакер» признал в суде США вину
Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный Грузией в США, признал в американском суде свою вину в приписываемых ему киберпреступлениях, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 17:24
Шоу-бизнес
Дети Николь Кидман предпочли матери сайентологию
Звезда Голливуда Николь Кидман призналась, что ее дети от брака с Томом Крузом предпочли общению с матерью сайентологию.
РЕН ТВ 15:31
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Политика
Трамп жалуется, что ему не дают Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что ему не дают Нобелевскую премию мира.
RT на русском 15:22
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Общество
Голодовку объявили сотрудники БТИ на Камчатке
Как сообщает «Кам24», в распоряжении которого есть копия обращения голодающих, сотрудники БТИ с 23 сентября объявляют бессрочную голодовку из-за нарушения действующего законодательства о деятельности бюро технической инвентаризации.
EastRussia вчера в 21:51
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины Пикассо
Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива Oxia Plus предложили метод раскрашивания картин Пабло Пикассо, скрытых художником под другими его полотнами.
Дилетант 21 сентября в 10:09
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru 10:35
Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 16:19