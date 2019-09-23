Политика

Газета.RuГазета.RuПротив Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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