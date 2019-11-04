Политика

RT на русскомRT на русскомГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в сообщении
 ГБР.
РБК04:26

Подробнее о событии

В Генпрокуратуру передали документы о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко

ТАСС04:56

ГБР Украины выступило за привлечение Порошенко к уголовной ответственности

Известия04:31

Украинские следователи предложили обратиться к Раде с запросом о привлечении Порошенко к уголовной ответственности

Эхо Москвы05:00

Генпрокурору Украины направлен проект о снятии неприкосновенности с Порошенко

Комсомольская правда04:26

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

RT на русском04:22

На Украине будут требовать привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Газета.Ru04:08

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

РБК04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Bimru.ru вчера в 05:29
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Экономика

В 2020 году Петербург увеличит субсидии на транспорт

В 2020 году будут увеличены субсидии на транспорт, а также на обязательной медицинское страхование и благоустройство.
Невские Новости 05:02
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Авто

Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4

Онлайн со ссылкой на источник, приближенный к заводу, ежедневно с 18 ноября с конвейера будет сходить шесть рестайлинговых внедорожников Lada 4x4, а на 27 ноября запланировано 100-процентное начало сборки.
32CARS.ru 02:39
Единоборства

Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту

Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
FightTime.ru вчера в 00:27
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Гаджеты

Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны

В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:14
Политика

Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»

Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
REGNUM 05:22
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Происшествия

Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей

«Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».
REGNUM 04:42
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Здоровье

Жителю Сахалина успешно удалили опухоль на лице весом 1,5 кг

На Сахалине 52-летнему местному жителю удалили опухоль на лице весом около 1,5 килограмма.
Аргументы недели 04:42
Наука

Летучие мыши не зависят от своих микробов

МИР 24 15 ноября в 19:39
Политика

Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.
ТАСС 05:27
Шоу-бизнес

Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости вчера в 12:38
Футбол

Роналду прокомментировал свою проблему с коленом

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.
Soccer.ru 01:28
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о союзе с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об условиях подписания дорожной карты по интеграции с Россией.
iReactor 05:06
Футбол

Сборная Бразилии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

RT на русском вчера в 19:11
Авто

Новый Mitsubishi Mirage показали в Сети

Планируется, что презентация новой модели автомобиля Mitsubishi Mirage состоится в Таиланде.
Car.ru 02:19
Наука

Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует

Вечерний курьер 16 ноября в 03:43
Фигурное катание

Медведева хочет жить в Канаде до конца своей карьеры

Напомним, что 20-летняя Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:28
Политика

Составлен портрет идеального губернатора

Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции.
Рамблер 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное