с чего всё началось

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество СК назвал причины обыска в мэрии Бийска СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.

Наука Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.

Авто Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4 Онлайн со ссылкой на источник, приближенный к заводу, ежедневно с 18 ноября с конвейера будет сходить шесть рестайлинговых внедорожников Lada 4x4, а на 27 ноября запланировано 100-процентное начало сборки.

Единоборства Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Гаджеты Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.

Политика Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса» Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.

Происшествия Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей «Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».

Политика Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины Российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе, сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.

Футбол Роналду прокомментировал свою проблему с коленом Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о повреждении колена, из-за которого его заменяли во время последних матчей за клуб.У меня никогда не было серьезных травм.