Политика

РИА НовостиРИА НовостиГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ.
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Госдума проголосовала за пять лет колонии для нарушителей на голосовании по Конституции

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Госдума поддержала наказания за нарушения на голосовании по Конституции

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