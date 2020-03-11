Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В среду Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию РФ.

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Политика Госдума одобрила поправки в конституцию Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.

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