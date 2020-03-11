Политика
Газета.RuГосдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
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За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции вводится уголовное наказание
Государственная Дума РФ05:06
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