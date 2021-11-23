РИА НовостиГД во II чтении поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума в 2022 годуЗаконопроект о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября.ИнтерфаксСогласно принятым поправкам, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей -12 274 рубля.РИА НовостиГосдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году.РИА НовостиОдновременно вносятся изменения, касающиеся финансового обеспечения предложений президента об увеличении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналДума ТВФАНДума ТВИзвестияРоссийская газетаГазета.RuПодробнее о событииГосдума поддержала увеличение прожиточного минимумаГазета.Ru05:04Госдума поддержала поправки Путина об увеличении МРОТРоссийская газета04:50Госдума утвердила ускоренное увеличение прожиточного минимумаSmotrim.ru05:37ГД во II чтении поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума в 2022 годуРИА Новости04:46В Госдуме рассматривают поправки в федеральный бюджетПервый канал04:45Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годыИнтерфакс16:06Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годы во втором чтенииТАСС16:01Показать ещёОценить13Поделиться