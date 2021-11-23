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ГД во II чтении поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума в 2022 году

Законопроект о федеральном бюджете (N1258295-7) был внесен в парламент 30 сентября и принят в первом чтении 28 октября.
Интерфакс
Согласно принятым поправкам, величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей -12 274 рубля.
РИА Новости
Госдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году.
РИА Новости
Одновременно вносятся изменения, касающиеся финансового обеспечения предложений президента об увеличении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
РИА Новости

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