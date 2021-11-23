Сейчас величина прожиточного минимума в России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.