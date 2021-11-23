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ГД во II чтении поддержала поправки Путина об увеличении прожиточного минимума в 2022 году

Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики, считает президент России Владимир Путин.
РИА Новости
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022—2024 годы.
RT на русском
Сейчас величина прожиточного минимума в России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.
ПРАЙМ
Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц.
РИА Новости

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