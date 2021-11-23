Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики, считает президент России Владимир Путин.
Сейчас величина прожиточного минимума в России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля, для детей – 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.
Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц.
Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев, которого как противника вакцинации от коронавируса медики пригласили в "красную зону" для тяжелых больных, сообщил, что из-за ковида провел в реанимации больше месяца и не изменит позицию.
Шанс на исчезновение коронавирусной инфекции в РФ по японскому сценарию, где заболеваемость резко пошла на спад в связи с возможной "поломкой" в мутации коронавируса, почти нереален, считает, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.