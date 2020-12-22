Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Третье чтение запланировано на 23 декабря. Эта поправка была внесена кабмином уже ко второму чтению.

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С чего всё началось законопроект Правительство РФ внесло поправку ко второму чтению, которая предусматривает уточнение механизма государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Государственная Дума РФ 03:18