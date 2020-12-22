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РИА Новости
РИА Новости

ГД во II чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Третье чтение запланировано на 23 декабря. Эта поправка была внесена кабмином уже ко второму чтению.В источнике
С чего всё началось
В законопроект
 Правительство РФ внесло поправку ко второму чтению, которая предусматривает уточнение механизма государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
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ТАСС

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ГД во II чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты

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Госдума во II чтении разрешила кабмину определять, когда регулировать цены

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