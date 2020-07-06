Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.

В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

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