Коронавирус
REGNUMВ Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса
Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более миллиона просмотров
Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
Piter.tv 07:25
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет госпитализации
В больнице скончалась пострадавшая 5 декабря 2009 года при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми Ирина Пекарская.
Московский Комсомолец 08:13
Общество
Прокуратура запросила шесть лет для журналистки Прокопьевой
Москва 24 03 июля в 22:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Общество
Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Pravda.Ru 05:01
Политика
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 может повлечь за собой плачевные последствия.
Lenta.ru вчера в 16:23
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Происшествия
В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу
В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
Lenta.ru 07:45
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Наука
Инвалидную коляску оснастили дистанционно управляемыми роборуками
Движением коляски человек управляет сам, двигая колеса руками, но на ее задней части расположен робот с двумя руками, которым управляет удаленный оператор.
N+1 07:25
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл снялась голой в американском метро
Американская актриса и модель Наоми Кэмпбелл поделилась в Сети своими обнаженными фотографиями, сделанными на станции метро.
NewInform 03:28
Общество
В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО
Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Происшествия
Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 04 июля в 10:00
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Армия и оружие
Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276
Фото: Wikipedia Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией.
ВладТайм 04:58
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59