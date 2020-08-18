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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Нововведения в свою очередь начали официально действовать в этом году. Ранее владельцы машин могли не опасаться штрафов при установке на свое транспортное средство дополнительного багажника. Теперь же на подобные доработки обращают пристальное внимание инспектора ГИБДД.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 12:53
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RT на русском

В ГИБДД опровергли штрафы за багажник на крыше машины и внешние фары

RT на русскомвчера в 15:57
Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профильвчера в 14:03
РБК

ГИБДД назвала условия для штрафов за установку багажника на крыше

РБКвчера в 14:14
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В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное времявчера в 14:59
Лезги газет

Опровергнуты штрафы за установленный на крыше машины багажник

Лезги газетвчера в 16:31
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

ТАССвчера в 12:53
Автоновости дня

ГИБДД РФ штрафует водителей за багажники на крыше автомобилей

Автоновости днявчера в 08:47

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