ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
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Нововведения в свою очередь начали официально действовать в этом году. Ранее владельцы машин могли не опасаться штрафов при установке на свое транспортное средство дополнительного багажника. Теперь же на подобные доработки обращают пристальное внимание инспектора ГИБДД.В источнике
С чего всё началось
В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары
Госавтоинспекция РФ опровергла информацию, что за размещенный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы с автовладельцев будут взиматься штрафы. Об этом во вторник ТАСС сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 12:53
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