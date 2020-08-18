ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Нововведения в свою очередь начали официально действовать в этом году. Ранее владельцы машин могли не опасаться штрафов при установке на свое транспортное средство дополнительного багажника. Теперь же на подобные доработки обращают пристальное внимание инспектора ГИБДД.