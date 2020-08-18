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Новые автомобили

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

ГИБДД РФ дала разъяснения по поводу появившихся в СМИ сообщениях о массовых штрафах за нештатные багажники на крыше авто.В источнике
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Профиль

В ГИБДД опровергли сообщения о штрафах за багажники на крышах

Профильвчера в 14:03
Kazanfirst.ru

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

Kazanfirst.ru17:02
ToDay News Ufa

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше авто багажник

ToDay News Ufaвчера в 15:10
Реальное время

В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля

Реальное времявчера в 14:59
Тарантас Ньюс

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник

Тарантас Ньюс23:29
ТАСС

В ГИБДД опровергли штрафы за установленный на крыше машины багажник и внешние фары

ТАССвчера в 12:53
Новые автомобили

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Новые автомобиливчера в 01:26

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