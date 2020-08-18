ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
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ГИБДД РФ дала разъяснения по поводу появившихся в СМИ сообщениях о массовых штрафах за нештатные багажники на крыше авто.В источнике
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