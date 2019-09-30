Общество
Lenta.ruГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.ТАСС02:00
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Политика
Бывший генеральный прокурор Украины совершил побег из страны
Журналист и экс-депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко рассказал о том, что бывший генпрокурор страны бежал с ее территории.
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Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Футбол
Грузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке
Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке.
Pravda.Ru 06:02
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию
Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
RT на русском 05:41
Здоровье
Минздрав России продолжит борьбу с антипрививочниками
В Минздраве России считают необходимостью противостоять антивакционному лобби, об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН 06:54
Экономика
Китайский инвестор вложит 236 млн руб. в производство одноразовой посуды из шпона в псковской ОЭЗ
В текущем году инвестор занимается разработкой бизнес-плана и планирует получить статус резидента особой экономической зоны "Моглино".
Интерфакс - Россия 06:46
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
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Общество
Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Ведомости 05:15
Кино
Первые отзывы на Doom: Аннигиляция: «Ужасно скучный боевик»
Мартин Либман из Blu-Ray.com не так снисходителен: по его мнению, это «ужасно скучный боевик» с плохой актёрской игрой, посредственным сценарием, провальной атмосферой, скучным дизайном — и это далеко не полный список претензий.
Игромания.ру вчера в 13:06
Авто
Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»
1 октября в российских дилерских центрах появится новая ограниченная версия Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам известного блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».
32CARS.ru 04:12
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Политика
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».
Московский Комсомолец 03:46
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17