Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

с чего всё началось

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, передает ТАСС.

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