Общество

Российская газетаРоссийская газетаГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права

Госавтоинспекция планирует разработать новую систему оценки навыков кандидатов в водители. Предполагается, что при приеме экзаменов на права в прошлое уйдут штрафные баллы. Об этом сообщил РИА Новости замначальника отдела ГУ ОБДД МВД России Николай Гиляков.
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В этом году из экзамена по вождению в ГИБДД уберут «площадку»

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Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
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