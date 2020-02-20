Транспорт
Газета.RuГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Арест транспортного средства после остановки на дороге налагается на тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов. У некоторых автомобилистов есть тысячи непогашенных квитанций.
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с чего всё началось
ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.Коммерсантъвчера в 16:57
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