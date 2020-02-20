ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

с чего всё началось

ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Арест транспортного средства после остановки на дороге налагается на тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов. У некоторых автомобилистов есть тысячи непогашенных квитанций.

ГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.

Армия и оружие Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией Турция готова начать военную операцию в Идлибе Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Анкара готова начать военную операцию в Идлибе.

Политика СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского Владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Financial Times.

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Происшествия Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.

Политика Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.

Общество Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.

Гаджеты Samsung напугала пользователей странными оповещениями на их смартфонах Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.

Общество Forbes назвал самые дорогие компании Рунета Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».