Общество
Газета.RuГИБДД и приставы начали вылавливать злостных неплательщиков на дорогах
ГИБДД и судебные приставы вылавливают на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Арест транспортного средства после остановки на дороге налагается на тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов. У некоторых автомобилистов есть тысячи непогашенных квитанций.
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с чего всё началось
ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.Коммерсантъвчера в 16:57
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Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
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Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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В России количество сделок с новостройками снизилось почти на 2%
В целом наибольшее количество ДДУ, заключенных с физическими лицами, было зарегистрировано в Москве – более 96,8 тыс. сделок, что, тем не менее, на 3,9% меньше показателей 2018 года.
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Общество
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Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов
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Samsung добавила, что оповещения получило ограниченное число пользователей, но различные данные указывают на то, что на самом деле его получили очень многие.
Общество
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