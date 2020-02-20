ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

с чего всё началось

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает газета «Коммерсантъ», полицейские останавливают их автомобили, а приставы налагают арест.

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