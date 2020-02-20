Происшествия

РБКРБКГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает газета «Коммерсантъ», полицейские останавливают их автомобили, а приставы налагают арест.
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с чего всё началось

У штрафа долги велики

ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.
Коммерсантъвчера в 16:57

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ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Газета.Ru00:20

Автоэксперт рассказал, почему удаление злостных нарушителей не исправит ситуацию на дорогах

URA.Ru01:49

ГИБДД и судебные приставы начали отлавливать неплательщиков штрафов

Известия00:36

«Ъ»: ГИБДД и судебные приставы начали ловить неплательщиков штрафов

Моя Москва.онлайн01:40

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБКвчера в 22:43

У штрафа долги велики

Коммерсантъвчера в 16:57

Как полицейские отлавливают уличных гонщиков-должников

РЕН ТВ18 февраля в 05:14
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Киберспорт

Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam

Игроки требовали добавления Metro: Exodus в Steam, но у нас были определенные нестыковки с Valve.
Актуальные Новости 01:49
Космос

Американский космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
Взгляд.ру 18 февраля в 04:41
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Экономика

Счетная палата обеспокоена снижением расходов на пенсии в объеме ВВП

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9% в 2017 году до 7,9% в 2019 году, это может негативно повлиять на уровень жизни пенсионеров.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 16:00
Политика

Путин объяснил отставку Медведева

Президент России Владимир Путин 20 февраля в интервью журналисту Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Известия 01:44
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи

Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тысячи человек.
Политика Сегодня 18 февраля в 20:08
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Авто

LADA Granta получила более мощный двигатель

Тольяттинская компания "Супер-Авто", которая является дочерним предприятием АВТОВАЗа, начала приема заказов на автомобили семейства LADA Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,8 литра.
Автостат 01:31
Происшествия

В Хабаровске вынесли приговор планировавшему теракт в школе студенту

Первый Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к восьми годам лишения свободы 19-летнего студента Александра Онуфриенко, планировавшего организовать теракт в своей бывшей школе.
RT на русском вчера в 20:54
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
OAnews вчера в 12:43
Недвижимость

Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

Снижение за весь год обеспечил резкий спад заключения ДДУ после 1 июля, когда в России для продажи новых проектов стало обязательным использование эскроу-счетов.
РБК 01:00
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа 01:00
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Экономика

Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
РБК вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17.
Lenta.ru 01:42
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Наука

Новая «зеленая» технология генерирует электричество «из воздуха»

Как сообщает ToDay News Ufa, экологически чистая технология, названная Air-gen, является пневматическим генератором с электропроводящими белковыми нанопроволоками, произведенными микробом Geobacter.
ToDay News Ufa 18 февраля в 00:59
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