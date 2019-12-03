Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

с чего всё началось

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Общество Российские школьники стали хуже читать и считать Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Происшествия Прекращены поиски пропавшего под Самойловкой Артура Шмыглёва По истечению 10 дней безуспешных поисков пропавшего под Самойловкой 12-летнего Артура Шмыглёва «Лиза Алерт» приняла решение о сворачивании своего штаба в селе Песчанка.

Политика Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.

Транспорт Проезд в московском метро подорожает По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.

Политика США могут ввести пошлины на французские товары В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Кино Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Политика Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО «Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Шоу-бизнес Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Между прочим, о намерении стать многодетной матерью Светлана высказывалась буквально пару месяцев спустя после рождения Тильды.