Общество
РИА НовостиГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.ТАСС03:50
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