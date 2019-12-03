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ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
ТАСС03:50

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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

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