Общество

Красная веснаКрасная веснаГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права

Окончательный вариант проведения практического экзамена должен быть утвержден к 1 октября. Предварительно известно, что это будет не система штрафных баллов, пояснил представитель ГИББД. Напомним, с 1 октября вступают в силу новые правила на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения.
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ГИБДД может увеличить количество вопросов в экзамене на права

Комсомольская правда11:28

В этом году из экзамена по вождению в ГИБДД уберут «площадку»

Евразия Daily07:39

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права

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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Lenta.ru04:50

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Российская газета04:06

В экзамене на права станет больше вопросов

URA.Ru05:53

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

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