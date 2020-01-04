Общество
Красная веснаГИБДД изменит правила сдачи практического экзамена на права
Окончательный вариант проведения практического экзамена должен быть утвержден к 1 октября. Предварительно известно, что это будет не система штрафных баллов, пояснил представитель ГИББД. Напомним, с 1 октября вступают в силу новые правила на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения.
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В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права
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