Общество

Lenta.ruLenta.ruГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права

ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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с чего всё началось

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости05 декабря в 07:33

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Количество вопросов в экзамене на права увеличится более чем в два раза уже в следующем году

Фонтанка.Ру05:45

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РИА Новости05 декабря в 07:33

ГИБДД вдвое увеличит количество вопросов в экзамене на права

РБК04:47

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ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права

Lenta.ru03:20

В ГИБДД объяснили, что изменится в сдаче экзамена на права

Газета.Ru03:52

ГИБДД увеличит число вопросов в экзамене на права

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