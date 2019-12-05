Общество
Lenta.ruГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права
ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
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с чего всё началось
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.РИА Новости05 декабря в 07:33
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