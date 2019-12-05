Общество
Газета.RuГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав. Так, в теоретическую часть будут добавлены вопросы, а в практической Госавтоинспекция намерена отказаться от штрафных баллов, которые начисляются за нарушение правил ПДД и управления транспортом.
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с чего всё началось
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.РИА Новости07:33
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