Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

с чего всё началось

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав. Так, в теоретическую часть будут добавлены вопросы, а в практической Госавтоинспекция намерена отказаться от штрафных баллов, которые начисляются за нарушение правил ПДД и управления транспортом.

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