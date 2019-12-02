Транспорт
ТАССГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.ТАССвчера в 03:33
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В Госдуме назвали несостоятельной инициативу ГИБДД пересаживать водителей на общественный транспорт
Говорит Москвавчера в 08:10
ГИБДД: невозможно построить столько дорог, чтобы автомобилистам было комфортно
Коммерсантъвчера в 06:22
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