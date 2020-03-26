Коронавирус
ВедомостиГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
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с чего всё началось
Распоряжение МВД о дополнительных мерах защиты граждан и сотрудников от распространения коронавируса уже направлено в региональные подразделения ГИБДД, сообщается 26 марта на сайте ведомства.Фонтанка.Ру06:22
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Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о заражении военных в Италии
Никто из российских военнослужащих, прибывших в Италию для борьбы с коронавирусом, не заразился, все здоровы и готовы к работе, заявил на брифинге заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть.
Политика
Опубликовано фото Путина с первого в мире виртуального саммита G20
Журналисты кремлевского пула опубликовали фотографию президента России Владимира Путина, который в четверг, 26 марта, принимает участие в первом в истории виртуальном саммите «большой двадцатки».
Общество
В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты
В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Игры
Авторы We. The Revolution анонсировали Mech Mechanic Simulator
Одну из своих будущих игр, Mech Mechanic Simulator, студия как раз представила в первом тизере.
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате
Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Экономика
Из-за нового налога россияне потеряют более 100 миллиардов рублей
Специалисты Forbes сообщают, что обложение процентов по крупным вкладам подоходным налогом принесет в российский бюджет до 113 миллиардов рублей.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Здоровье
В Минздраве Крыма рассказали о состоянии крымчан с коронавирусом
Шестеро крымчан из семи заболевших коронавирусом идут на поправку.
Игры
Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса
Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган показал странные игры со своими детьми
Вернувшийся недавно из США рэпер Джиган показал, как он проводит время, пока длится их карантин.
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Финансы
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10-12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Музыка
Кураист из Башкирии снял клип на песню группы Little Big
Заслуженный артист Башкирии Азат Бикчурин снял кавер на клип Uno российской группы Little Big.
Шоу-бизнес
Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим
Вскоре стало известно, что фото, которыми поделился актер, были сделаны на съемочной площадке нового проекта Кирилла Кузина под названием "Офигенные".
Политика
Путин предложил создать спецфонд по борьбе с коронавирусом под эгидой МВФ
Президент России Владимир Путин, выступая 26 марта на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши
Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса.