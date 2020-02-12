ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.

с чего всё началось

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Армия и оружие Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам «Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Политика Госдума упрощает получение гражданства РФ для русскоговорящих Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, решающем чтении два законопроекта, которые упрощают нормы получения российского гражданства для соотечественников за рубежом.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Политика В Кремле прокомментировали опрос «Левада-центра» о доверии президенту Кремль отмечает повышение уровня доверия президента среди россиян за первые месяцы 2020 года по данным ряда опросов, но принимает во внимание и другие исследования, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы» Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.

Общество Китайскому коронавирусу дали официальное название Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.

Происшествия Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.

Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.