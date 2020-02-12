Общество
RT на русскомГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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с чего всё началось
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.Коммерсантъвчера в 17:48
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