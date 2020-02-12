ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.

с чего всё началось

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

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