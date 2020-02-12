Общество
КоммерсантъГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
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с чего всё началось
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам.Коммерсантъвчера в 17:48
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