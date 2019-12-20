Общество

RT на русскомRT на русскомГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.
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с чего всё началось

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.
Известиявчера в 16:01

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ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Газета.Ru01:42

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

РЕН ТВвчера в 23:51

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Известиявчера в 17:50

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Интерфаксвчера в 18:34

«Известия»: ГИБДД может разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ТАССвчера в 17:57

Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

URA.Ruвчера в 17:51

ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 19:33
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Общество

Госдума собирается ужесточить требования к пивоварам

В случае принятия инициативы будут ужесточены требования к контролю за производством и оборотом пива Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов от партии "Единая Россия" предлагает поправки в закон о регулировании алкогольного рынка.
Neva.Today 01:40
Авто

Новая Kia Optima стала полноприводной

В Южной Корее уже стартовали продажи Kia K5 нового поколения.
Журнал Авто.ру 17 декабря в 06:14
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Общество

Роскачество оценило российские игристые вина

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
РИА Новости 01:18
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Кино

Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда

Актрисе Клодин Оже было 78 лет. Бывшая модель и актриса скончалась в Париже. Красавица Клодин начинала свою карьеру как модель.
Wday.ru 01:31
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Общество

«За служение Кузбассу»: глава Кемеровской области наградил свою жену

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилеву, которая является председателем совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.
REGNUM 02:51
Гаджеты

EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Вести.Хайтек вчера в 12:35
Авто

Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании

Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
SpeedMe 18 декабря в 04:02
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области 19 декабря приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров к двум годам условно.
Известия 02:37
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК 03:00
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Армия и оружие

Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов

РИА Новости 18 декабря в 06:33
Здоровье

Российские врачи рассказали о низком качестве отечественных лекарств

Сотрудники НМИЦ онкологии имени Блохина пожаловались Минздраву и Росздравнадзору на низкое качество российских дженериков, которые центр использует в противоопухолевой и сопроводительной терапии, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 03:25
Политика

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Коммерсантъ 02:00
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
CyberSport.ru 17 декабря в 22:44
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
ToDay News Ufa 00:34
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 18 декабря в 14:06
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport вчера в 09:24
Экономика

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
РБК 00:30
Футбол

УЕФА назвал сумму призовых, выплаченных российским клубам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые получили российские клубы за участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19.
REGNUM 01:23
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru вчера в 04:30
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