Общество

RT на русскомRT на русскомГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.
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с чего всё началось

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.
Известиявчера в 16:01

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ГИБДД может получить право проверять водителей на алкоголь без понятых

Газета.Ru01:42

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Известиявчера в 17:50

ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 19:33

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Интерфаксвчера в 18:34

«Известия»: ГИБДД может разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ТАССвчера в 17:57

Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

URA.Ruвчера в 17:51

ГИБДД могут разрешить проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

РЕН ТВвчера в 23:51
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК вчера в 23:00
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 18 декабря в 14:06
Футбол

Квалифицированный персонал стадиона «Нижний Новгород» заявил о неприемлемости новых условий труда

Персонал стадиона «Нижний Новгород» распространил открытое письмо, предупреждая, что объект может остаться без надлежащего содержания.
КозаПресс 04:00
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru вчера в 05:47
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Политика

43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова

43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 04:55
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт 18 декабря в 18:04
Гаджеты

Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Игромания.ру вчера в 09:57
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости вчера в 17:14
Музыка

Стали известны хедлайнеры возрожденного «Рока над Волгой»

Хедлайнерами крупнейшего в Европе однодневного музыкального фестиваля «Рок над Волгой» станут легендарная американская группы Papa Roach, а также российские коллективы «Би-2» и «Мумий Тролль».
БИЗНЕС Online 04:42
Спорт

США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году.
Вести.Ru 04:58
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости 18 декабря в 05:39
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Энергетика

СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами

Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Евразия Daily вчера в 04:22
Общество

Суд прекратил производство по иску Rambler к Twitch на 180 млрд рублей

Мосгорсуд принял отказ Rambler Group от иска на 180 млрд рублей к сервису Twitch, принадлежащему компании Amazon, из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги, производство по делу прекращено, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 02:48
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:21
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta

В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.
CarsWeek.ru вчера в 08:25
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

19 декабря 2019 года исполнилось ровно 80 лет с того момента, когда легендарный танк Т-34 поступил на вооружение Красной Армии.
Военное дело вчера в 08:56
Общество

Путин рассказал о росте зарплат россиян

Владимир Путин назвал способ роста реальных доходов россиян в ходе большой пресс-конференции.
Деловое.ТВ вчера в 10:37
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