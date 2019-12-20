Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.

с чего всё началось

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

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