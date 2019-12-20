Общество
RT на русскомГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.
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с чего всё началось
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.Известиявчера в 16:01
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Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
Интерфаксвчера в 18:34
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