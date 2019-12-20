Общество

RT на русскомRT на русскомГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.
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с чего всё началось

Пробирки на дорогах: ГИБДД хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Тест предложат пройти даже тем автомобилистам, которые не проявляют внешних признаков опьянения.
Известиявчера в 16:01

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Автоэксперт оценил идею об экспресс-тесте ГИБДД на алкоголь

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Газета.Ru01:42

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Известиявчера в 17:50

Сотрудникам ГИБДД хотят дать право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Интерфаксвчера в 18:34

«Известия»: ГИБДД может разрешить проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

ТАССвчера в 17:57

Автоинспекторы могут начать проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

URA.Ruвчера в 17:51

ГИБДД может получить право проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Вести.Ruвчера в 19:33
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