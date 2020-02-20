ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.

с чего всё началось

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Речь идет о тех нарушителях, которые имеют несколько десятков неоплаченных штрафов.

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

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