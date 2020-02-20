Происшествия
Газета.RuГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов
Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Речь идет о тех нарушителях, которые имеют несколько десятков неоплаченных штрафов.
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с чего всё началось
ГИБДД решила убрать с дороги более 10 тыс. злостных нарушителей с помощью приставов ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины.Коммерсантъвчера в 16:57
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