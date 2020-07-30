Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Главное изменение заключается в том, что надпись "водительское удостоверение" продублирована теперь на трех языках: русском, английском и французском. Новая форма прав нужна для того, чтобы привести документ в соответствие с нормами международного права.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца. Об этом Autonews.ru сообщили водители, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены документа.
AutoNews09:45

Подробнее о событии

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Газета.Ru13:30

Водительские права нового образца начали выдавать россиянам

Комсомольская правда13:05

Россиянам начали выдавать водительские права на трех языках

Lenta.ru10:21

Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

РИА Новости11:32

В России начали выдавать водительские права нового образца

Известия10:42

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Коммерсантъ12:08

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

AutoNews09:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
683
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
6
Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
497
Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

Ведомости 11:51
780
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
261
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
391
Политика

Украина ведёт консультации с Белоруссией по поводу задержанных россиян

Киев ведёт консультации с Минском по поводу задержанных в Белоруссии 33 россиян, сообщили в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 13:22
Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Коммерсантъ 13:57
205
Футбол

Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
57
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
8
Экономика

Средняя зарплата в Черногории в июне составила 527 евро

Подгорица, 30 июля 2020, 16:55 — REGNUM Средняя зарплата за вычетом налогов в июне 2020 года, по данным черногорского ведомства Monstat, составила 527 евро, что на 1,7% больше, чем в мае.
REGNUM 09:55
1
Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
1
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Происшествия

На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса

Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
830
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Известия 10:12
33
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась более чем на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и опустилась до $41,72 за баррель, что на 5,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:32
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
436
Политика

Самый массовый в истории Белоруссии митинг начался в Минске

News.ru 13:57
Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
64
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Происшествия

Затонувший броневик нашли в Керченском проливе

В Керченском проливе на глубине около 8 м нашли бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2), затонувшую во время патриотической акции.
Газета.Ru 10:58
67
Политика

В США из-за коронавируса умер экс-кандидат в президенты

В США умер 74-летний Херман Кейн.
BFM.ru 13:21
1
Футбол

Суркис пригрозил фанатам киевского «Динамо» из-за оскорблений Луческу

Metaratings 08:37
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
69
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
747
Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
8
Кино

Вышел первый трейлер хоррора «Побочный эффект» с Александрой Ревенко

В сети появился первый трейлер отечественного хоррора «Побочный эффект», выход которого на большие экраны запланирован на 10 сентября.
Киноафиша России 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное