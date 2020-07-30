Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца. Об этом Autonews.ru сообщили водители, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены документа.

с чего всё началось

Главное изменение заключается в том, что надпись "водительское удостоверение" продублирована теперь на трех языках: русском, английском и французском. Новая форма прав нужна для того, чтобы привести документ в соответствие с нормами международного права.

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