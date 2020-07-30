Общество

Газета.RuГазета.RuГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
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с чего всё началось

В России начали выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать российским автомобилистам водительские права нового образца. Об этом Autonews.ru сообщили водители, которые в июле обратились в подразделения ГИБДД для замены документа.
AutoNews09:45

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Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

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Водительские права нового образца начали выдавать россиянам

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ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

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Газета.Ru15:31

В России начали выдавать водительские права нового образца

Известия10:42

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Lenta.ru10:21

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AutoNews09:45
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Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

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Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
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Страшнее коронавируса. Ученые назвали новую угрозу для человечества

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