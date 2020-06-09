Транспорт
Российская газетаГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ. Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.
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с чего всё началось
Новинка практически сразу, за несколько секунд, даст сигнал о том, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится алкоголь, рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.Ридусвчера в 16:03
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ГИБДД тестирует систему, позволяющую проверить на алкоголь всех водителей в потоке
Говорит Москвавчера в 15:53
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Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
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По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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В случае, если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем.
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Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
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Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста.
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Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
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Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России
Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
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Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
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Общество
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Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
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В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Сотрудники ФСБ приступили к обыскам в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в Алтайском крае.
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Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
После словесной перепалки правоохранители повели 60-летнего мужчину к служебному автомобилю, и при посадке один из полицейских ударил задержанного в затылок.
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Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
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