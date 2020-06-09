с чего всё началось

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ. Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

Политика Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР). 11

Происшествия Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. 44

Происшествия СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 177

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 59

Экономика ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10% В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.

Общество Попова сообщила о сохранении масочного режима в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 424

Происшествия Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 112

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 51

Политика Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. 4

Происшествия Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина. 2

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 113

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 307

Гаджеты Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.

Общество Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам. 512

Происшествия Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского После словесной перепалки правоохранители повели 60-летнего мужчину к служебному автомобилю, и при посадке один из полицейских ударил задержанного в затылок. 30

Общество В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).