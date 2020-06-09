Транспорт

Российская газетаРоссийская газетаГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ. Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.
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Новинка практически сразу, за несколько секунд, даст сигнал о том, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится алкоголь, рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда
» заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.
Ридусвчера в 16:03

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Пьяных водителей начнут выявлять на расстоянии - прибором «Алкорамка»

Комсомольская правда07:25

В ОП обсудят проект нового метода проверки водителей на алкоголь

Известиявчера в 16:13

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Газета.Ru03:34

ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь

RT на русскомвчера в 17:52

ГИБДД разработала новый метод тестирования водителей на алкогольное опьянение

ТАССвчера в 16:45

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

РИА Новости03:20

ГИБДД тестирует систему, позволяющую проверить на алкоголь всех водителей в потоке

Говорит Москвавчера в 15:53
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Политика

Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
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Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

По делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержали директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 06:17
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Политика

Памфилова «не даст спуску» за принуждение голосовать по Конституции

В случае, если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем.
News.ru 05:26
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста.
Вести.Ru вчера в 03:22
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян

Тестирование на антитела в России прошли из 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
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Политика

Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России

Напомним, ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины.
Коммерсантъ 07:19
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Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
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Происшествия

Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров

Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
REGNUM 02:38
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
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Гаджеты

Назван самый популярный в России смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей

Самой продаваемой в России моделью смартфона стал Samsung Galaxy A51 с 64 Гб памяти - такой аппарат продается по цене от 16 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 08:23
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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Происшествия

ФСБ начала обыски в администрации закрытого алтайского города

Сотрудники ФСБ приступили к обыскам в администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в Алтайском крае.
VSE42.RU 04:12
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Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

После словесной перепалки правоохранители повели 60-летнего мужчину к служебному автомобилю, и при посадке один из полицейских ударил задержанного в затылок.
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Авто

Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
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Происшествия

МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Московский Комсомолец 05:02
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Общество

В Татарстане потребительские расходы в апреле упали на треть

Потребительские расходы в Татарстане в нерабочий апрель сократились почти на треть (32,6%).
БИЗНЕС Online 07:03
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Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 05:49
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Овечкин поблагодарил акушера за роды жены: «Вы лучший доктор»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил врачей за помощь его жене во вторых родах.
Sports.ru вчера в 17:18
Политика

Песков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что деструктивную деятельность в России координируют Госдепартамент США и ведущие американские неправительственные организации.
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«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал «Самсон»

В Научно-техническом центре "КамАЗа" представили "первенца" из нового семейства карьерных самосвалов "Самсон".
Российская газета 05:34
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