Общество
Российская газетаГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в системе оценки экзамена на права
RT на русскомвчера в 05:20
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Кино
В Австралии признали Квентина Тарантино лучшим режиссером
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Зариф обсудил с коллегой из Китая ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим коллегой из КНР Ван И ситуацию на Ближнем Востоке после гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке, сообщил иранский МИД.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Общество
Горы мусора испортили новогодние каникулы во Владимире
Всего за четыре дня во дворе улицы Горького, 77 во Владимире выросла гора мусора.
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о закупке первой партии нефти в России без премии к цене
«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», — сообщается на сайте «Белнефтехима» в субботу, 4 января.
Здоровье
Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса
Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Шоу-бизнес
Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26
Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
Футбол
Почему матчи Кубка Англии начнутся в необычное время
Необычное время начала матчей связано с акцией, которую проводит компания Heads Up совместно с исполнительным агентством Министерства здравоохранения Англии.
Экономика
Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января
С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 6,6%.
Авто
В Kia рассказали о новом кроссовере Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA готовит к дебюту свой самый компактный и доступный кроссовер KIA Sonet.
Происшествия
Японские СМИ назвали новую версию побега экс-главы Nissan
Политика
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с Нового 2020 года автомобилистов ожидают следующие изменения: Новые правила регистрации транспортных средств, которые коснуться новых авто.
Политика
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Хоккей
Сборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со Швецией
Во втором полуфинале встретятся Канада и Финляндия. Матчи пройдут 4 января в чешской Остраве.