Общество

Российская газетаРоссийская газетаГИБДД намерена увеличить число вопросов в экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков сообщил РИА Новости, что количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав в 2020 году может значительно увеличиться.
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В экзамене на права станет больше вопросов

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