с чего всё началось

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ. Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.

Здоровье Врач рассказала о вреде мороженого Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно. 67

Общество Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. 101

Политика Песков объяснил низкую смертность от коронавируса в России Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой. 1,5K

Политика Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 225

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 18

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,1K

Интернет Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google Проблема оказалась связанной с функцией Click to Chat, с которой пользователям не обязательно вводить номер телефона для того, чтобы начать общение с другим пользователем. 58

Здоровье Записавших обращение к Путину энгельсских медиков могут наказать Напомним, что ранее «Четвертая Власть» писала о саратовцах, представившиеся медиками из Энгельсской районной больницы, работниками местных ФАПов и амбулаторий, которые просили президента Владимира Путина помочь с разъяснением ситуации по учрежденным им стимулирующим выплатам. 7

Футбол Бывший спортдир «Енисея»: Аленичев любил «прибухнуть» Бывший спортивный директор ФК «Енисей» (Красноярск) Денис Петровский считает, что Аленичев не вправе осуждать Ефремова, потому что сам испытывает слабость к алкоголю.