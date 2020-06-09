Транспорт
Российская газетаГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ. Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.
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с чего всё началось
Новинка практически сразу, за несколько секунд, даст сигнал о том, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится алкоголь, рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.Ридусвчера в 16:03
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ГИБДД тестирует систему, позволяющую проверить на алкоголь всех водителей в потоке
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