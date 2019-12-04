Общество

КоммерсантъКоммерсантъГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин. По его мнению, оставлять эту часть экзамена нецелесообразно.
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В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

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В ГИБДД объяснили отмену «площадки» на экзамене для получения прав

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В ГИБДД объяснили решение исключить «площадку» из экзамена на права

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ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

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В ГИБДД объяснили планы убрать один из этапов экзамена на получение прав

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В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена

ТАСС03:24

В ГИБДД перечислили причины отмены «площадки» на экзамене

URA.Ru04:08
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Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
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Футбол

Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции

На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».
Чемпионат 07:40
Политика

МИД КНДР назвал диалог по денуклеаризации «уловкой» США

Диалог по денуклеаризации, о котором говорят США, является не более чем "уловкой", призванной "выиграть им время", заявил МИД КНДР.
РИА Новости вчера в 00:56
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС вчера в 01:43
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

REGNUM 05:49
Авто

В России снизились цены на автомобили Ravon

С учётом предложений, минимальные цены на автомобили марки выглядят так: R2 - 586 000 рублей; R3 Nexia - 550 000 рублей; R4 - 603 000 рублей.
За рулем Кубань 06:07
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь 06:51
Футбол

Сергей Семак опроверг проблемы с алкоголем у Лунева

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева в воротах команды может быть связано с дисциплинарными проблемами.
АБН 07:36
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Футбол

Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал.
Интерфакс-Спорт 04:48
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
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Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

ToDay News Ufa вчера в 13:44
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 07:55
Происшествия

Смертельное ДТП в Пензенской Терновке прокомментировали в ГИБДД

Сегодня в 10:43 в пензенской Терновке 54-летний шофер, находясь за рулем грузовика "МАЗ", насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по "зебре".
1pnz.ru 06:30
Футбол

Колобков поставил сборной России задачу войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Министр спорта России Павел Колобков поставил перед сборной России по футболу задачу попасть в первую десятку рейтинга ФИФА.
РБК 06:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:25
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Экономика

Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
Взгляд.ру 07:44
Футбол

«ВАР – это бардак»: президент УЕФА объяснил проблему системы

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о системе ВАР в футболе.
Евро-футбол.ру 07:11
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