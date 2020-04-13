Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

с чего всё началось

В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин. По его словам, поскольку автошколы временно не работают, экзамены проходят в усеченных группах.

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