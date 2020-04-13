Общество
Российская газетаГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.ТАСС06:35
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REGNUM 06:54
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Финансы
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Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
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