Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

с чего всё началось

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника ГУОБДД МВД России Олега Понарьина.

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