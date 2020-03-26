Коронавирус

Вести.RuВести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении
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RT на русском05:40

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ГИБДД из-за коронавируса минимизирует контакты инспекторов с водителями

Газета.Ru07:37

ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин

Известия05:57

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Ведомости05:48

ГИБДД временно отменяет санкции за нарушение сроков регистрации машин

RT на русском05:40

ГИБДД будет меньше общаться с водителями

Коммерсантъ06:30

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

МВД медиа05:14

ГИБДД минимизирует личный контакт с водителями

Интерфакс06:02
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Наука

Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса

Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
РИА Новости 08:45
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 03:55
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве

В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Винокур заявил об отсутствии результатов теста Лещенко на коронавирус

Результата теста народного артиста РСФСР Льва Лещенко на короновирус ещё нет, заявил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, комментируя сообщения о том, что у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию.
RT на русском 08:07
Политика

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо

Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
РБК 07:07
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Транспорт

РЖД отменили часть поездов внутри РФ из-за коронавируса

На сайте РЖД рассказали, что часть пассажирских поездов будет отменена.
Мой Брянск вчера в 07:53
Общество

У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус

Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
9111.ru 09:07
Политика

Начался первый в истории виртуальный саммит G20

Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Ореанда-Новости 10:01
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек

В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Газета.Ru 09:34
Футбол

Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»

Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.
Soccer.ru вчера в 11:14
Экономика

Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Городовой 00:47
Происшествия

В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом

На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:42
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Политика

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом

Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
ТК Звезда 10:49
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Политика

Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу

Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
НТВ 10:15
Кино

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 15:17
Армия и оружие

Террористы открыли огонь по правительственным войскам Сирии в Латакии

Политическая Экспертиза 07:06
Общество

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Ведомости 10:38
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Общество

В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве

Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
ТАСС 08:46
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК вчера в 03:06
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