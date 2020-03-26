с чего всё началось

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.

Наука Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.

Общество Винокур заявил об отсутствии результатов теста Лещенко на коронавирус Результата теста народного артиста РСФСР Льва Лещенко на короновирус ещё нет, заявил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, комментируя сообщения о том, что у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию.

Политика Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.

Политика Начался первый в истории виртуальный саммит G20 Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.

Футбол Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими» Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Политика Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.