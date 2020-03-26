Коронавирус
Вести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — говорится в сообщении.RT на русском05:40
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Наука
Искусственный интеллект нашел лекарства от коронавируса
Российские ученые с помощью технологий искусственного интеллекта обнаружили более десяти потенциально эффективных лекарств против коронавируса среди существующих и экспериментальных препаратов, прошедших клинические испытания.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве
В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Винокур заявил об отсутствии результатов теста Лещенко на коронавирус
Результата теста народного артиста РСФСР Льва Лещенко на короновирус ещё нет, заявил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, комментируя сообщения о том, что у артиста диагностировали коронавирусную инфекцию.
Политика
Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Российский отряд вирусологов будет задействован в оказании экстренной помощи населению итальянского города Бергамо, а также обработке объектов здравоохранения и транспорта, сообщили РБК в Минобороны России после консультаций с итальянской стороной.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Транспорт
РЖД отменили часть поездов внутри РФ из-за коронавируса
На сайте РЖД рассказали, что часть пассажирских поездов будет отменена.
Общество
У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
Политика
Начался первый в истории виртуальный саммит G20
Сегодняшний саммит не ограничен во времени, от лидеров крупнейших экономик мира ожидают резолюцию с решениями проблемы на различных уровнях.
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли более 650 человек
В Испании от коронавируса за сутки скончались более 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
Футбол
Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»
Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.
Экономика
Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Происшествия
В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом
На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Политика
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Политика
Путин и Макрон обсудили противодействие коронавирусу
Президенты России и Франции в телефонном разговоре проинформировали друг друга о введенных мерах по противодействию коронавирусу COVID-19 и минимизации негативных социально-экономических последствий.
Кино
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Армия и оружие
В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Террористы открыли огонь по правительственным войскам Сирии в Латакии
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Общество
В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве
Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.