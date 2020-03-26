Коронавирус
Вести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
Распоряжение МВД о дополнительных мерах защиты граждан и сотрудников от распространения коронавируса уже направлено в региональные подразделения ГИБДД, сообщается 26 марта на сайте ведомства.Фонтанка.Ру06:22
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Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Происшествия
Коронавирус нашли у полковника ФСБ в Петербурге
У полковника Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти нашли коронавирус, пишет 47 news.ru.
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Президент России Владимир Путин на саммите G20, посвящённом пандемии коронавируса, призвал создать свободные от санкций «зелёные коридоры» и предложил ввести мораторий на ограничения, которые затруднят странам поставку товаров первой необходимости.
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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Гильерме объяснил, почему не перешел в «Спартак»
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме подтвердил, что минувшей зимой им активно интересовался «Спартак».
Политика
Граждан России смогли вывезти из ОАЭ благодаря Кадырову
Абу-Даби, 26 марта 2020, 19:31 — REGNUM В возвращении граждан России из ОАЭ сыграл значительную роль глава Чечни Рамзан Кадыров.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Политика
США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Технологии
ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV и расширила перечень программ, которые необходимо устанавливать, следует из последней версии проекта постановления правительства, размещенного на портале Regulation.gov.ru.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В России введут штрафы за нарушение правил карантина
По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
Общество
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
У писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) выявлен коронавирус.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Радий Хабиров отправил в отставку главу Госкомтранса Башкирии
Характеризуя работу чиновника, Хабиров отметил творческий подход экс-главы госкомтранса.
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Общество
В ВОЗ оценили необходимость жесткого карантина в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что жесткий карантин в России из-за коронавируса пока не нужен.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.