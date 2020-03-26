Коронавирус

Вести.RuВести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось
Распоряжение МВД о дополнительных мерах защиты граждан и сотрудников от распространения коронавируса уже направлено в региональные подразделения ГИБДД, сообщается 26 марта на сайте ведомства
.
Фонтанка.Ру06:22

Подробнее о событии

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

МВД медиа05:14

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вести.Ru06:25

ГИБДД будет принимать экзамены и предоставлять услуги в онлайн-режиме

Известия05:54

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Ведомости05:48

ГИБДД из-за коронавируса минимизирует контакты инспекторов с водителями

Газета.Ru07:37

Госавтоинспекция переходит на общение в электронном виде

ГТРК Мурманвчера в 07:45

Как тулякам получить скидку при оплате услуг ГИБДД

Первый Тульскийвчера в 02:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 07:58, Ашберн
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Политика

Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости 06:54
Общество

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
REGNUM 01:39
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Технологии

Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Srnsk 07:10
Общество

Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Политика

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Lenta.ru 07:13
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Армия и оружие

Британский флот проследил за движением российских военных кораблей

Королевский военно-морской флот Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после того, как британская сторона отметила их необычайно высокий уровень активности в Гибралтарском проливе и в Северном море.
Lenta.ru 07:47
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Общество

Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве

В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline вчера в 04:21
Здоровье

В ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной

Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19.
Соловей.Инфо 03:10
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке

Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
REGNUM 02:15
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Piter.tv 05:46
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Интерфакс 07:45
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Происшествия

В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей

В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Lenta.ru 06:43
Политика

Песков переадресовал в кабмин вопрос о формировании президиума

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 26 марта предложил уточнить в кабмине, для чего решено сформировать президиум правительства.
Вечерняя Москва 06:39
Экономика

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Отмечается, что для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, могут дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Мой Брянск вчера в 11:10
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Спорт

Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов обязательно будет доигран в 2020 году.
Вести.Ru 07:46
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное