Коронавирус
Вести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
Распоряжение МВД о дополнительных мерах защиты граждан и сотрудников от распространения коронавируса уже направлено в региональные подразделения ГИБДД, сообщается 26 марта на сайте ведомства.Фонтанка.Ру06:22
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Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Политика
Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Технологии
Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X
Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Общество
Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Политика
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Армия и оружие
Британский флот проследил за движением российских военных кораблей
Королевский военно-морской флот Великобритании проследил за движением семи российских военных кораблей после того, как британская сторона отметила их необычайно высокий уровень активности в Гибралтарском проливе и в Северном море.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Общество
Собянин призвал закрыть в выходную неделю парки и рестораны в Москве
В нерабочую неделю все рестораны и кафе в Москве должны быть закрыты.
Авто
В России массово встают конвейеры автозаводов
Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Здоровье
В ВОЗ самоизоляцию при пандемии коронавируса признали бесполезной
Ограничение на передвижение и самоизоляция граждан не помогут окончательно ликвидировать пандемию COVID-19.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик издания Collider Элли Геммилл посоветовала фильм, который стоит посмотреть людям, сидящим на карантине.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Политика
Песков переадресовал в кабмин вопрос о формировании президиума
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 26 марта предложил уточнить в кабмине, для чего решено сформировать президиум правительства.
Экономика
Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Отмечается, что для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, могут дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Спорт
Глава FIDE Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что прерванный из-за пандемии коронавируса турнир претендентов обязательно будет доигран в 2020 году.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.