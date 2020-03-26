Коронавирус

Вести.RuВести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
Подразделениям Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств из-за ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном
 на сайте МВД.
РБК06:57

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Госавтоинспекция из-за коронавируса станет удаленно штрафовать нарушителей правил дорожного движения

Эхо Москвы08:04

ГИБДД из-за коронавируса минимизирует контакты инспекторов с водителями

Газета.Ru07:37

ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин

Известия05:57

ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса

Ведомости05:48

Госавтоинспекция переходит на особый режим работы в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции

МВД медиа05:14

Из-за коронавируса ГИБДД отменит часть штрафов

Первый Тульский06:11

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вести.Ru06:25
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Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Здоровье

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Крым 24 вчера в 13:56
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Хоккей

Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»

МедиаЗавод вчера в 01:42
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Общество

Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса

Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
REGNUM вчера в 16:56
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 08:59
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Космос

Роскосмос выберет четыре района для возвращения «Орла» с Луны

Российская газета вчера в 04:43
Игры

Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя

Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
CyberSport.ru 06:19
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Спорт

«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
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Технологии

Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X

Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Srnsk 07:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры

В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
БИЗНЕС Online 08:35
Общество

ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян

ОАЭ не давали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.
ТАСС 07:59
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Происшествия

Коронавирусом заразился первый житель Астраханской области

Стало известно о первом заражённом коронавирусом жителе Астраханской области.
Астраханские новости 09:03
Кино

На Netflix появится сериал по Angry Birds

CyberSport.ru вчера в 14:05
Футбол

«Барселона» интересуется Танги Ндомбеле

«Блауграна» и ранее интересовалась французским полузащитником, когда Танги выступал за «Лион».
ODDS.ru 06:14
Общество

В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
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Общество

В Китае от нового вируса умер первый человек

В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.
OAnews вчера в 02:01
Общество

СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе

Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:21
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
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