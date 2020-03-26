Коронавирус
Вести.RuГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.
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с чего всё началось
Подразделениям Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств из-за ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.РБК06:57
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Хоккей
Сергей Мозякин может покинуть «Металлург»
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Политика
Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Князь Монако рассказал о своих нетипичных симптомах коронавируса
Монако, 25 марта 2020, 23:56 — REGNUM Заболевание коронавирусом COVID-19 у князя Монако Альбера II началось с нетипичных первых симптомов.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
«Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус
У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Космос
Роскосмос выберет четыре района для возвращения «Орла» с Луны
Игры
Авторы Control выпустят две игры для неназванного издателя
Remedy Entertainment объявила о партнерстве с неназванным издателем.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Спорт
«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина.
Технологии
Девушка-хакер похитила у AMD исходный код видеокарты для Xbox Series X
Даже если информация попадёт в сеть — это никак не повлияет на запуск Xbox Series X или иных продуктов.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
В Татарстане с 28 марта закрываются все торговые центры
В Татарстане в течение нерабочей недели, с субботы, 28 марта, по 5 апреля, закроют все торгово-развлекательные центры.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
ОАЭ не давали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.
Происшествия
В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук
В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Происшествия
Коронавирусом заразился первый житель Астраханской области
Стало известно о первом заражённом коронавирусом жителе Астраханской области.
Кино
На Netflix появится сериал по Angry Birds
Футбол
«Барселона» интересуется Танги Ндомбеле
«Блауграна» и ранее интересовалась французским полузащитником, когда Танги выступал за «Лион».
Общество
В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.
Общество
В Китае от нового вируса умер первый человек
В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.
Общество
СК создал группу для выявления в интернете фейков о коронавирусе
Следственный комитет создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Здоровье