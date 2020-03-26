с чего всё началось

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан. В итоге на обычное взаимодействие россиянина с ведомством первому придется закладывать больше времени.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество «Медуза»: у сотрудника аппарата правительства обнаружили коронавирус У одного из сотрудников аппарата российского правительства обнаружили коронавирус нового типа, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правительстве.

Общество В Подмосковье приостановят работу рестораны и кафе Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил приостановить в регионе работу ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания с 28 марта по 5 апреля.

Общество В Китае от нового вируса умер первый человек В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом. Умерший мужчина был жителем провинции Юньнань.