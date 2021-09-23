Новый коронавирус мутирует для лучшего перемещения по воздуху

В новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, ученые из Университета штата Мэриленд (University of Maryland) обнаружили, что люди, инфицированные новым коронавирусом варианта Альфа, выдыхают в воздух от 43 до 100 раз больше вируса, чем люди, инфицированные исходными штаммами вируса.