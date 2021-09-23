Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому когда нас начинают штрафовать за такое нарушение, это, мягко говоря, не совсем правильно.Город55.ру
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, ученые из Университета штата Мэриленд (University of Maryland) обнаружили, что люди, инфицированные новым коронавирусом варианта Альфа, выдыхают в воздух от 43 до 100 раз больше вируса, чем люди, инфицированные исходными штаммами вируса.