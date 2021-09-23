Будьте в Плюсе

«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей в России за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, зафиксированное при помощи парных камер, пишет "Коммерсант".
РИА Новости
Технология измерения средней скорости применялась на российских дорогах с 2013 года: сначала фиксирует время проезда машины первая камера, потом через несколько километров или сотен метров — вторая.
Национальная служба новостей
В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.
РИА Новости
Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.
РИА Новости
Максим Кадаковроссийский журналист
Вся история была не совсем законна, поскольку ни в правилах дорожного движения, ни в КоАПе у нас нет такого понятия, как средняя скорость. И поэтому когда нас начинают штрафовать за такое нарушение, это, мягко говоря, не совсем правильно.Город55.ру

С чего всё началось

ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
Газета.Ru06:48
«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей в России за превышение средней скорости
РИА Новости01:50
ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
Коммерсантъ03:40
Автоэксперты отреагировали на отмену штрафа за превышение средней скорости
News.ru04:04
«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
ТАСС00:39
«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать российских водителей за превышение средней скорости
Lenta.ru20:11
В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости
URA.Ru18:55

Интересное

Новый коронавирус мутирует для лучшего перемещения по воздуху

В новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, ученые из Университета штата Мэриленд (University of Maryland) обнаружили, что люди, инфицированные новым коронавирусом варианта Альфа, выдыхают в воздух от 43 до 100 раз больше вируса, чем люди, инфицированные исходными штаммами вируса.
Medical Insider09:26

Жирные молочные продукты снизили риск развития болезней сердца у пожилых шведов

Ученые выяснили, что употребление большого количества молочных продуктов с высокой долей жира не повышает, а понижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.
ТАСС Наука 21 сентября в 14:06