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«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила практику вынесения штрафов автомобилистам за превышение средней скорости.
ТАСС
Там пояснили, что используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.
Lenta.ru
Надзорное ведомство в письме ссылалось на информацию из Госавтоинспекции.
Коммерсантъ
Софт вычисляет среднюю скорость на участке, выносится штраф.
Коммерсантъ

С чего всё началось

ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет.
Коммерсантъ18:04

Подробнее о событии

«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
ТАСС00:39
Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
Life.ru22:31
Российских водителей перестали штрафовать за одно нарушение
Газета.Ru20:37
Россияне перестали получать штрафы с камер за превышение средней скорости
Ридус21:29
«Коммерсантъ»: ГИБДД прекратила штрафовать россиян за превышение средней скорости
Lenta.ru20:11
В ГИБДД отменили штрафы за превышение средней скорости
URA.Ru18:55
ГИБДД отказалась от штрафов водителей с помощью парных камер
Коммерсантъ18:04

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