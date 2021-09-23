Там пояснили, что используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме.
ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости. Практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, действовала в РФ почти семь лет.
Исследователи из России и США сделали неожиданный вывод об аномальных конформационных состояниях ДНК-молекул на поверхности заряженных мономолекулярных пленок, которые фундаментально отличаются от периодической конформации двойной спирали ДНК в растворах.
В Екатеринбурге задержали четверых граждан Таджикистана и одного россиянина, которые, по версии следствия, приняли идеологию радикального движения Талибан (признано террористическим и запрещено в РФ) и готовили теракты, сообщает телеграм-канал Baza .