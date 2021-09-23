Рынок корпоративных долларовых облигаций пострадал из-за кризиса, переживаемого крупным китайским застройщиком Растущие опасения по поводу Evergrande привели к распродажам на азиатском долговом рынке объемом $428 млрд.
Предполагается, что частная космическая станция станет заменой Международной космической станции, срок службы которой завершится в конце десятилетия, а также позволит экономить NASA более $1 млрд ежегодно.
Выдача лицензии компании SpaceX на запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship откладывается до окончания экологической экспертизы последствий запуска, по решению Федерального управления гражданской авиации США (FAA).