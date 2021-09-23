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ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости.
Газета.Ru
Технология измерения средней скорости применялась на российских дорогах с 2013 года: сначала фиксирует время проезда машины первая камера, потом через несколько километров или сотен метров — вторая.
Национальная служба новостей
В зависимости от степени нарушения водителя могут наказать на сумму от 500 рублей до пяти тысяч.
РИА Новости
Затем вычисляется средняя скорость на участке и выносится штраф.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Ъ»: ГИБДД перестала штрафовать водителей в России за превышение средней скорости
РИА Новости01:50
ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости после решения Верховного суда
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ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости
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