Транспорт
Газета.RuГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить213
с чего всё началось
ГИБДД разъяснила, как непогода связана со штрафами Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.Коммерсантъ02:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Культура
Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком»
Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
Народные новости вчера в 03:11
Политика
Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Газета.Ru вчера в 15:33
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Общество
Уфимцы пожаловались Папе Римскому на отсутствие отопления
Один из жителей заявил, что во время очередной жалобы в управляющую компанию им сказали, что они могут жаловаться "хоть Папе Римскому".
Газета.Ru 13:24
Шоу-бизнес
Галкин поделился семейным фото с Пугачевой в мини-платье
"Девчонки", - подписал он снимок, на котором также позируют родные и друзья: его дочь Лиза, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова.
Газета.Ru 05:10
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Политика
Депутаты из Норвегии хотят в Крым на поезде
Народные дипломаты из Норвегии намерены участвовать в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
Русская Планета 07:50
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Политика
Составительница антироссийских санкций подала в отставку
Заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку.
Газета.Ru 13:08
Футбол
Стали известны сроки возвращения Малкома
Стали известны сроки возвращения бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Малкома в стан сине-бело-голубых.
Газета.Ru 09:28
Политика
Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Общество
Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия 12:13
Происшествия
В Екатеринбурге в автобусе подрались пассажирка и кондуктор
Вестник вчера в 21:15
Авто
ЛДПР внесла в Курскую Думу Закон об отмене транспортного налога
В 2011 году на федеральном уровне приняли решение поэтапно увеличивать ставки акцизов на автомобильного топливо и уменьшать ставки транспортного налога с перспективой его полной отмены.
46ТВ 04:27
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Lenta.ru 08:31
Гаджеты
Опубликованы фото с 64 Мп камеры новейшего конкурента бюджетных Xiaomi
Опубликовало их издание The Verge. Камеру аппарата испытали при различных условиях освещения.
Ferra 10:24
Космос
Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях
Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.
Хайтек 08:32
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика
The Times: российские военные появились в Мозамбике
Как пишет британская газета The Times, в раздираемый внутренними конфликтами Мозамбик уже прибыли российские наемники и военная техника.
Новые Известия 13:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58