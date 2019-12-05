Общество
RT на русскомГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Ранее стало известно, что ГИБДД внесёт изменения в теоретическую часть экзамена на права. 3 декабря в ГИБДД заявили, что в 2020 году планируют исключить «площадку» из экзамена на права для категорий B, C и D. Эксперт Сергей Лобарев прокомментировал НСН инициативу.
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Культура
Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»
Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Футбол
Стало известно, какой контракт греческий АЕК предложил Слуцкому
Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт на полтора года. Об этом сообщает греческий портал Sportime.
Политика
Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий
"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Культура
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Лукашенко рассказал о предстоящих переговорах с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для углубления интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Гаджеты
В России появились бюджетные телефоны бренда Strike
В целом «Новая Линия» является основателем известного в РФ бренда BQ, но она также намерена развивать новую компанию Strike, под именем которой будут выпускаться очень удобные и интуитивно понятные кнопочные телефоны.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Политика
Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Общество
Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы
Шоу-бизнес
Порнозвезду Лолу Тейлор обвинили в пропаганде нацизма
Российская порнозвезда Лола Тейлор, она же Любовь Бушуева, переквалифицировавшаяся в художницу, навлекла на себя гнев своих поклонников, которые разглядели в ее картине пропаганду нацизма.
Экономика
На проект канатного метро в Краснодаре выделят 400 тысяч долларов
БРИКС выделит на проект канатного метро в столице Кубани 400 тысяч долларов.
Спорт
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской атидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Общество
Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.