Общество
РБКГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним
Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях. Об этом в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения) заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает «РИА Новости».
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Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.РИА Новостивчера в 10:01
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Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
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Энергетика
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Постпред РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
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Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Общество
Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского
Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Космос
Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Происшествия
В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле
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Наука
Бесплатное онлайн-приложение помогло открыть десятки новых антибиотиков
Новое приложение, названное eNTRyway, может быстро оценивать потенциальные соединения, чтобы определить, имеют ли они молекулярные характеристики, которые позволят им пересечь мембрану и накапливаться внутри грамотрицательных бактерий.
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Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
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В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным
Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
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В России разрабатывают приложение для двигателя автомобиля
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Здоровье
О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
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