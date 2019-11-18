Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.

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Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях. Об этом в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения) заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает «РИА Новости».

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