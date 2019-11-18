Общество

РБКРБКГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддерживает идею выдачи водительских прав несовершеннолетним, но при определенных условиях. Об этом в рамках Всероссийского форума «Я выбираю ЮИД» (Юный инспектор движения) заявил глава ГИБДД России Михаил Черников, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения, заявил начальник ГИБДД Михаил Черников.
РИА Новостивчера в 10:01

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В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним

РИА Новостивчера в 10:01

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Известиявчера в 11:08

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

Москва 24вчера в 10:50

ГИБДД поддержала инициативу выдавать права несовершеннолетним

РБКвчера в 19:35

Разрешат порулить

Российская газетавчера в 15:55

ГИБДД поддержала идею выдачи водительских прав несовершеннолетним

Вечерняя Москвавчера в 10:52

В ГИБДД выступили за выдачу водительских прав несовершеннолетним

Daily Stormвчера в 10:24
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Общество

Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Газета.Ru вчера в 23:09
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Энергетика

Нефть Brent опустилась до $62 за баррель

Нефть марки Brent опустилась до нового минимума торговой сессии, 18 ноября передаёт агентство Reuters.
REGNUM вчера в 11:17
Политика

Постпред РФ оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США пока не предпринимали конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу.
Известия вчера в 19:33
Экономика

В России выросло число просрочек по кредитам

Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн.
Известия вчера в 17:54
Общество

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

Росбалт вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Маша Малиновская обвинила Рудковскую в лицемерии

На прошлой неделе на телеканале «Супер!» стартовало реалити-шоу «Яна супер», главной героиней которого стала известный продюсер Яна Рудковская.
7Дней.ру 17 ноября в 10:00
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Кино

Отсчет пошел: Том Харди анонсировал начало съемок «Венома 2»

Келли Марсел оформила сценарий сиквела вместе с Томом Харди.
Киноафиша России вчера в 12:35
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Происшествия

Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска

Известия вчера в 20:20
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости 17 ноября в 16:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Происшествия

В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС вчера в 18:55
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

RT на русском вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Наука

Бесплатное онлайн-приложение помогло открыть десятки новых антибиотиков

Новое приложение, названное eNTRyway, может быстро оценивать потенциальные соединения, чтобы определить, имеют ли они молекулярные характеристики, которые позволят им пересечь мембрану и накапливаться внутри грамотрицательных бактерий.
Naked Science вчера в 12:33
Культура

Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

М. Ганапольский ― Ну и вызовет.
Эхо Москвы вчера в 03:37
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
РИА Новости вчера в 05:31
Политика

В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Life.ru 17 ноября в 08:59
Технологии

В России разрабатывают приложение для двигателя автомобиля

В России планируют запустить приложения «Автошазам», которое сможет определить неисправность автомобильного двигателя по звуку.
МедиаПоток вчера в 04:01
Здоровье

О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Ugpressa.ru 17 ноября в 11:35
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